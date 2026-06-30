В столице Парагвая открылась выставка рисунков таганрогских школьников о Пушкине

В столице Парагвая Асунсьоне в рамках празднования «Дней Александра Сергеевича Пушкина» открылась выставка рисунков учащихся Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской.

Экспозиция, подготовленная специально для Русского центра в Парагвае, посвящена жизни, творчеству и героям произведений великого русского поэта.

Жители парагвайской столицы получили уникальную возможность глубже погрузиться в мир пушкинских произведений. Это стало возможным благодаря инициативе, которая не только представила литературное наследие великого поэта, но и позволила оценить творчество юных художников. Выставка стала центральным событием праздничной программы. В рамках мероприятия также состоялись чтения произведений А.С. Пушкина на русском и испанском языках, обсуждение знаменитой поэмы «Руслан и Людмила» и демонстрация современных музыкальных интерпретаций пролога «У лукоморья дуб зелёный».

«Международные связи Ростовской области укрепляются не только через экономическое сотрудничество, но и благодаря гуманитарным инициативам. Выставки, подобные этой, играют ключевую роль в народной дипломатии. Юные таланты из Таганрога помогают жителям Парагвая глубже узнать Россию», — приводит donland.ru слова министра экономического развития региона Павла Павлова.

Проект реализован при активном участии и поддержке Минэкономразвития Ростовской области, Русского дома в Буэнос-Айресе и Русского центра в Парагвае при поддержке фонда «Русский мир».

Напомним, в начале июня презентация экономического, туристического и культурного потенциала Ростовской области состоялась в столице Аргентины Буэнос-Айресе, на площадке Русского дома. Там также были представлены рисунки воспитанников Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской.

Фото Русского центра в Парагвае

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