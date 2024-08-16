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В Ставрополе стартовали соревнования «Кубка Защитников Отечества»

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Торжественная церемония открытия прошла на площади Крепостной горы.

#В стране

Донская делегация принимает участие в соревнованиях среди ветеранов СВО, которые проходят с 15 по 18 августа. Всего в них участвуют более 130 ветеранов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также ДНР и ЛНР.

«Ценность этих соревнований в том, что наши защитники подают пример всем нам. Они показывают выдающиеся спортивные результаты, вдохновляют сотни и тысячи других людей. Сегодня в Ставрополе, на пятом Кубке, собралось более 130 атлетов, 30 из них – действующие военнослужащие. Также на церемонии открытия присутствуют 27 Героев России. Это показатель статуса мероприятия. Быть рядом с такими людьми – большая честь для всех нас. «Кубок Защитников Отечества» уже доказал свою значимость для реабилитации наших героев и стал традиционным соревнованием, поэтому мы продолжим проводить его регулярно», – сказала заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Состязания ветеранов спецоперации проходят по шести дисциплинам: волейболу сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и армрестлингу. Каждый спортсмен может соревноваться в одной или двух дисциплинах в личном зачете (без учета состязаний по волейболу сидя). Ростовская сборная команда ветеранов СВО будет участвовать во всех дисциплинах.

«Получил ранение, но нужно дальше идти. И побеждать. Поддержать свою область! Настроены на победу», – говорит подопечный ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», ветеран боевых действий Николай Гончаренко.

Финал «Кубка Защитников Отечества» состоится 14-17 ноября в Сириусе. Там соберутся победители межрегиональных соревнований. Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Ставропольского края и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.

Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 386 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 241 тысячи уже решены.

Фото: фонд «Защитники Отечества»

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защитники Отечества Ростовская область соревнования спорт
Таганрогская правда
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