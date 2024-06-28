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В соцучреждениях Дона 15 раз находили фальсифицированную молочку

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15 фактов поставки фальсифицированной молочной продукции в школы, детсады, больницы и столовые воинских частей Ростовской области выявили сотрудники регионального Россельхознадзора с начала нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новости Ростовской области

За это время специалистами было отобрано 25 проб продукции донских производителей, а также производителей из других регионов. Неоднократно выявлялись несоответствия техническому регламенту таможенного союза в молочной продукции производства ИП Лесового П.А., ИП Касьяновой А.А., ИП Звонарёва В.А., ООО «Метрополь», ООО «Либертас», ООО «Раймолпром» и ОАО «Маслосырзавод «Славянский».

В частности, в конце мая в одном из соцучреждений Ростова обнаружили творог, изготовленный ООО «Либертас» и ООО «Метрополь». В пробах продукции выявили  несоответствие по жирно-кислотному составу, что доказывает, что она фальсифицирована.

«Поставщикам фальсифицированной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, касающихся и регламентирующих производство и оборот пищевой продукции. А также принять меры по недопущению в оборот продукции, несоответствующей нормативным документам», — пишет источник.

Информация о нарушениях направлена в адрес социальных учреждений, УФАС и в управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер реагирования.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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