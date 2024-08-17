Альпиниста из Ростовской области с травмой ноги спасают на горе Казбек

35-летний альпинист отправился покорять гору, расположенную на границе Северной Осетии и Грузии в составе группы, не зарегистрированный в МЧС России.

17 августа спасатели МЧС России проводят операцию по спасению альпиниста из Ростова-на-Дону на горе Казбек. Сообщение от группы, совершаюшей восхождение на вершину Казбека, поступило накануне ночью. Альпинисты рассказали, что на высоте около 3700 метров 35-летний участник группы получил травму ноги, и попросили помощь.

К пострадавшему выдвинулась группа спасателей Северо-Осетинского пожарно-спасательного отряда из шести человек. Запланировано прибытие вертолета МЧС России МИ-8 из Минеральных Вод, на котором еще трое спасателей вылетят к месту стоянки альпинистов.

«По имеющейся информации, группа состоит из 10 человек и не была зарегистрирована в МЧС России», — сообщили в донском управлении чрезвычайного ведомства.

Изображение от wirestock на Freepik