Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Ростовской области

Утром 11 сентября на донской трассе столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель» (автомобиль скорой помощи).
Авария произошла в 7.42 на 131-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, 43-летний водитель «Лада Приора» при обгоне в месте, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшей по встречке скорой помощью.
«В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, 64-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», получил травмы, — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области. — В автомобиле скорой помощи водитель находился один».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что 10 сентября под Таганрогом в аварии погиб 21-летний водитель Nissan.
Фото: ГАИ РО