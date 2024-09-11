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Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Ростовской области

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Утром 11 сентября на донской трассе столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель» (автомобиль скорой помощи).

Новости Ростовской области

Авария произошла в 7.42 на 131-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, 43-летний водитель «Лада Приора» при обгоне в месте, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшей по встречке скорой помощью.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, 64-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», получил травмы, — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области. — В автомобиле скорой помощи водитель находился один».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 10 сентября под Таганрогом в аварии погиб 21-летний водитель Nissan.

Фото: ГАИ РО

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авария ГАИ Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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