Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Ростовской области

Утром 11 сентября на донской трассе столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель» (автомобиль скорой помощи).

Авария произошла в 7.42 на 131-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, 43-летний водитель «Лада Приора» при обгоне в месте, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшей по встречке скорой помощью.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, 64-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью», получил травмы, — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области. — В автомобиле скорой помощи водитель находился один».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 10 сентября под Таганрогом в аварии погиб 21-летний водитель Nissan.

Фото: ГАИ РО