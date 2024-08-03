В смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» разбились два человека

3 августа рано утром в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» во время столкновения легкового автомобиля и «Камаза» два человека погибли, в том числе ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 04.10 на 1017 км автодороги в Октябрьском сельском поселении. По предварительной информации 59-летний водитель автомобиля «Лада Веста» съехал на правую обочину и врезался в припаркованный «Камаз».

В результате ДТП двое пассажиров легковушки 57 и 12 лет погибли, а водитель с травмами госпитализирован в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на донской трассе перевернулся автомобиль «Peugeot».

Фото Госавтоинспекции РО