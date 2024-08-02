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На донской трассе перевернулся автомобиль «Peugeot»

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2 августа ранним утром в Ростовской области легковой автомобиль занесло на трассе, он вылетел в кювет и перевернулся. Во время аварии пострадал подросток, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 04.45 на 9 км автодороги Волгодонск-Зимовники. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «Peugeot 107» не справился с управлением, съехал в левый резерв автодороги, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 17-летний несовершеннолетний пассажир, который был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области фура врезалась в пассажирский автобус.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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