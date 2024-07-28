28 июля в Ростовской области смертельная авария произошла на трассе «Новороссия — Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь — Симферополь». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.45. По предварительной информации, женщина за рулем водитель автомобиля «Suzuki» не выдержала безопасную дистанцию движения и врезалась в «Mercedes-Benz Actros», после чего машину отбросило на полосу встречного движения, где она влетела в «МАН».

В результате ДТП погибла 39-летняя водитель автомобиля «Suzuki» и ее 8-летняя пассажирка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в центре Ростова столкнулись два автомобиля и электробус.

Фото Госавтоинспекции РО