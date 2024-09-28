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В смертельной аварии на донской трассе погиб водитель легковушки

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27 сентября в Ростовской области в страшной аварии на трассе М-4 «Дон» один человек погиб, еще двое, в том числе 11-летний ребенок, были доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.  

Новости Ростовской области

Авария произошла в 19.20 на 1067 км трассы в Аксайском районе. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Газель», которым управлял 44-летний мужчина. От удара «Газель» опрокинулась и врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ».  Водитель и 11-летний пассажир автомобиля «Газель» получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее мы рассказали, что страшная авария с участием пассажирского поезда и грузовика произошла на Дону.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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