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В смертельной аварии на донской трассе погиб ребенок

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В Ростовской области двое человек погибли, в том числе 6-летний ребенок и ещё трое пострадали в аварии на 890 км автодороги А-270 Новошахтинск — граница с ЛНР, сообщает региональная Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

По предварительной информации, водитель автомобиля «КАМАЗ» ехал по второстепенной дороге. На регулируемом перекрестке светофор не работал, при выполнении поворота налево грузовик не предоставил преимущество проезда автомобилю «Kia Ceed», под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля «Kia Ceed» — 39-летняя женщина и 6-летний мальчик. Еще трое пассажиров легкового автомобиля, 9-ти,16-ти и 17-ти лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали что в смертельной аварии на донской трассе погибли женщина и ребенок.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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