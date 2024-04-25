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В сквере «Школьный» в Таганроге пройдет городской субботник

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27 апреля наводить порядок будут в таганрогском сквере «Школьный», расположенном по адресу: ул. Москатова, 2-2. Напомним, сейчас этот сквер лидирует в голосовании за выбор объектов для благоустройства.

Благоустройство

На сегодняшний день сквер набрал 4367 голосов. В данном микрорайоне эта территория является единственным общественным пространством, и местные жители очень ждут ее благоустройства. По проекту здесь планируются устройство освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, детской и спортивной площадок.

Активисты выйдут на субботник в 10 утра.

Голосование продлится до 30 апреля. Сделать свой выбор можно на сайте проекта. Территория, набравшая больше всего голосов, будет благоустроена в 2025 году, — напомнил горожанам глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото 61.gorodsreda.ru

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голосование жилье и городская среда субботник Таганрог
Таганрогская правда
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