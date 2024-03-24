Голосование за объекты благоустройства: в Таганроге лидирует сквер «Школьный»

По данным на 24 марта, сквер «Школьный» набрал 851 голос. Голосование за объекты благоустройства в 2025 году продлится до 30 апреля текущего года.

Напомним, через онлайн голосование на портале 61.gorodsreda.ru жители города могут выбрать один из трех объектов. Это:

сквер «Бакинский», расположенный по адресу: между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской;

«Сквер Петра I», расположенный по адресу: Комсомольский бульвар, 7-б;

сквер «Школьный», расположенный по адресу: Москатова, 2-2.

У сквера «Бакинский» 695 голосов. Эта территория является единственным общественным пространством в данном микрорайоне города. В рамках благоустройства запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами.

«Сквер Петра I» пока набрал 584 голоса. Здесь по проекту необходимо выполнить укрепление склона, продлить пешеходную зону набережной, а также реализовать общественную потребность в оборудовании открытых площадок для проведения публичных мероприятий (зона йоги, зона медитации и т.п.).

В сквере «Школьный», также как и в «Бакинском», запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами.

Для голосования необходима авторизация через портал Госуслуг.

Благоустройство общественных территорий проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ, и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото 61.gorodsreda.ru