В Ростовской области обнаружили запрещенное вещество в посылке, которую пытались передать одному из обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Сотрудники СИЗО-5 Ростова во время досмотра продуктовой посылки нашли в шве полотенца кристаллическое вещество белого цвета, предположительно наркотического содержания.

В действиях гражданки, передавшей посылку, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), — пишет источник.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дачи правовой оценки материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Фото пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области