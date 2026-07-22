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В школе Таганрога к 30 сентября появится современная зона для воркаута и отдыха

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В Таганроге на территории школы № 8 имени А.Г. Ломакина ведется строительство современной воркаут-площадки с зоной отдыха. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе»: работы стартовали 1 мая и должны завершиться к 30 сентября в соответствии с условиями контракта.

Благоустройство

Глава города Светлана Камбулова проинспектировала ход строительства. По ее словам, на объекте уже выполнен ряд подготовительных и основных работ. В частности, демонтировано старое ограждение, проведена разработка грунта с устройством траншеи под подпорную стенку, частично завезены малые архитектурные формы, шарнирный поребрик и строительные материалы. Также залита подпорная стенка с закладными под будущее ограждение, закуплено и поставлено необходимое спортивное оборудование.

«Уверена, что новое пространство будет востребовано. Уже сегодня спортивная инфраструктура школы активно привлекает детей и молодежь к занятиям игровыми видами спорта. Появление современной воркаут-площадки позволит расширить возможности для занятий физической культурой и активного отдыха», — отметила Светлана Камбулова.

Глава города также предложила рассмотреть вопрос дополнительного озеленения будущей площадки.

Напомним, что нынешнем году в рамках программы «Сделаем вместе» в Таганроге реализуется 15 проектов, из них 6 — в образовательных организациях.

Ранее мы рассказали, что 52% многоквартирных домов в Таганроге к отопительному сезону подготовлены.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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