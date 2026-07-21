52% многоквартирных домов в Таганроге к отопительному сезону подготовлены

В настоящее время ведется планово-предупредительный ремонт на пяти котельных города.

В Таганроге жилищно-коммунальные службы продолжают вести планомерную подготовку к предстоящему отопительному сезону с тем, чтобы зимой обеспечить своевременную подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. Что сделано на сегодня, рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

На данный момент подготовлено 560 из 1082 многоквартирных домов, что составляет около 52 процентов. Также готовы 70 из 220 объектов социальной сферы — школ, детских садов и больниц. Приведены в порядок 25 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд.

Сейчас планово-предупредительный ремонт идет на пяти котельных: на улице Л. Чайкиной, 23 — до 3 августа; на улице Розы Люксембург, 52-а — до 28 июля; в переулке Красном, 22а — до 29 июля; на улице Бабушкина, 43 — до 26 июля; на улице Петровской, 90 — до 26 июля.

Управление ЖКХ еженедельно работает с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями, контролируя темпы и качество подготовки. Особое внимание уделяется восстановлению подачи тепла взамен поврежденной котельной на улице Циолковского, 40. Ранее там был оперативно введен режим чрезвычайной ситуации. По заключению научно-технического совета принято решение установить новую блочно-модульную котельную.

Благодаря поддержке главы донского региона Юрия Слюсаря из резервного фонда Ростовской области выделено финансирование. 9 июля заключен муниципальный контракт. Уже с 10 июля подрядчик ведет подготовительные работы. Срок завершения — 10 октября 2026 года, сообщила глава Таганрога.

Чтобы жители не оставались без горячей воды, на площадке установлена временная котельная. В настоящее время горячая вода подается в полном объеме, за исключением одного многоквартирного дома. Для его подключения к временной котельной выполняются работы по переключению от магистральной сети ГВС. Управляющая компания до конца текущей недели восстановит горячее водоснабжение в доме.

«Подготовка к отопительному сезону в городе находится на ежедневном контроле. Главная задача властей — обеспечить своевременную подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения, чтобы зима прошла без серьезных сбоев.

На данный момент подготовлено 560 из 1082 многоквартирных домов, что составляет около 52 процентов. Также готовы 70 из 220 объектов социальной сферы — школ, детских садов и больниц. Приведены в порядок 25 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд.

Сейчас планово-предупредительный ремонт идет на пяти котельных: на улице Л. Чайкиной, 23 — до 3 августа; на улице Розы Люксембург, 52-а — до 28 июля; в переулке Красном, 22а — до 29 июля; на улице Бабушкина, 43 — до 26 июля; на улице Петровской, 90 — до 26 июля.

Управление ЖКХ еженедельно работает с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями, контролируя темпы и качество подготовки. Особое внимание уделяется восстановлению подачи тепла взамен поврежденной котельной на улице Циолковского, 40. Ранее там был оперативно введен режим чрезвычайной ситуации. По заключению научно-технического совета принято решение установить новую блочно-модульную котельную.

Благодаря поддержке главы Донского региона Юрия Слюсаря из резервного фонда Ростовской области выделено финансирование. Девятого июля 2026 года заключен муниципальный контракт. Уже с 10 июля подрядчик ведет подготовительные работы. Срок завершения — 10 октября 2026 года.

Чтобы жители не оставались без горячей воды, на площадке установлена временная котельная. В настоящее время горячая вода подается в полном объеме, за исключением одного многоквартирного дома. Для его подключения к временной котельной выполняются работы по переключению от магистральной сети ГВС. Управляющая компания до конца текущей недели восстановит горячее водоснабжение в доме.

«Мы понимаем всю ответственность за подготовку города к зиме. Несмотря на объективные сложности, работы идут по графику», — подчеркнула Светлана Камбулова.