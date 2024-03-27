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В школе Ростова ученица заболела менингоэнцефалитом

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После этого в учебном учреждении провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-центре Ростовской области.

Новости Ростовской области

Случай заболевания менингоэнцефалитом (менингококковая инфекция) был выявлен 15 марта в школе № 104, расположенной в Ворошиловском районе донской столицы. После этого учебный процесс класса, в котором выявлен случай заболевания, до 25 марта был переведен на дистанционную форму обучения. Во время карантина ученики находились под постоянным медицинским наблюдением (термометрия, осмотр кожных покровов, осмотр носоглотки).

Родителям детей, у которых не было выявлено изменений в ротоглотке, рекомендовали провести экстренную химиопрофилактику препаратом Рифампицин в возрастной дозировке с учетом противопоказаний. Педагогическими работниками учреждения и обучающимися класса сданы анализы на менингококковую инфекцию, полученные результаты отрицательные.

Также службой ГБУ РО «Дезинфекционная станция» была проведена дезинфекционная обработка помещений учреждения.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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