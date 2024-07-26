Нынешним летом более 850 детей из малоимущих семей Таганрога уже отдохнули по путевкам, предоставленным управлением соцзащиты в ООО «Центр Мир», ДОЛ «Золотая коса» и санатории «Целебные воды» в Кабардино-Балкарии. Более 290 детей находятся там сейчас.

В оздоровительном центре «Мир» на тематической смене «МИР познаний и научных открытий!» ребята смоли погрузиться в исследовательскую деятельность. Юные учёные узнали о великих открытиях и людях, которые их совершили, познакомились с различными научными направлениями и получили представление о том, что такое «Российская академия наук». Ребята приняли участие в детском фестивале короткометражного кино «Мы – в Мире, Мир – в нас!», где сняли увлекательные видео-истории о науке, учёных, их опытах, изобретениях.

В ДОЛ «Золотая коса» тоже сейчас продолжаются веселые и счастливые каникулы. В лагере проводятся различные соревнования, конкурсы, дискотеки, театрализованные представления, КВН, работают различные кружки и мастерские.

Ребята, отдыхающие в Кабардино-Балкарии, совершают путешествия в город Грозный, Чегемское ущелье, на гору Эльбрус. Для детей организованы походы в лес, интересные конкурсы и эстафеты.

Ранее мы рассказали, что нынешним летом в Таганроге трудоустроено почти 900 подростков.

Фото ВК детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»