В школах Таганрога вместо звонка будет звучать мелодия из балета «Щелкунчик»

«Новогодняя» замена традиционных звонков в школах страны произойдет на период декабря.

В школах Таганрога, как и в целом по стране, в течение декабря вместо обычного звонка будут звучать мелодии из всемирно известного балета «Щелкунчик», сообщает Минпровещения России. Это стало возможным благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который реализуется Минпросвещения России совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

«Проект расширит знания подрастающего поколения о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», говорится в сообщении.

В следующем году проект «Музыка вместо звонков» будет продолжен — с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Фото: страница ВК Министерства культуры РФ