В Ростовской области с 4 марта объявлен пожароопасный сезон на территории шести лесничеств. Среди них Мартыновское, Романовское, Сальское, Семикаракорское, Усть-Донецкое и Шахтинское.

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии донского региона Михаил Фишкин. Он пояснил, что такое решение принято в связи с наступлением на отдельных территориях области устойчивых погодных условий, определяющих повышение класса пожарной опасности в лесах.

С этого дня усиливаются профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения пожаров, в том числе патрулирования земель лесного фонда и разъяснительная работа с гражданами, — подчеркнул глава регионального Минприроды.

Планы тушения лесных пожаров уже утверждены на территории всех 18 лесничеств региона. И уже в марте начнутся пожарно-тактические учения лесопожарных формирований.

Фото Минприроды РФ