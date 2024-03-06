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В шести лесничествах Дона объявлен пожароопасный сезон

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В Ростовской области с 4 марта объявлен пожароопасный сезон на территории шести лесничеств. Среди них Мартыновское, Романовское, Сальское, Семикаракорское, Усть-Донецкое и Шахтинское.

#Безопасность

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии донского региона Михаил Фишкин. Он пояснил, что такое решение принято в связи с наступлением на отдельных территориях области устойчивых погодных условий, определяющих повышение класса пожарной опасности в лесах.

С этого дня усиливаются профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения пожаров, в том числе патрулирования земель лесного фонда и разъяснительная работа с гражданами, — подчеркнул глава регионального Минприроды.

Планы тушения лесных пожаров уже утверждены на территории всех 18 лесничеств региона. И уже в марте начнутся пожарно-тактические учения лесопожарных формирований.

Фото Минприроды РФ

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Таганрогская правда
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