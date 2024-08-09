В Сферуме появился новый сервис поиска информации о культурных мероприятиях

В Сферуме появился удобный способ поиска информации о культурных мероприятиях по программе «Пушкинской карты».

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и в одном месте ознакомиться с концертами, спектаклями и выставками, доступными по программе «Пушкинская карта».

Для этого необходимо открыть чат-бот, он предложит определить местоположение или указать его самостоятельно. Чат-бот покажет актуальные события на ближайший период, подборку можно будет детально изучить и там же перейти на сайт для покупки билетов по «Пушкинской карте».

Чат-бот оснащен инструментами искусственного интеллекта и умеет запоминать выбор пользователя. Если нажать кнопку «мне нравится», то в дальнейшем сервис будет формировать подборки с учетом указанных предпочтений.

«Мы постоянно развиваем Сферум в соответствии с пожеланиями пользователей, чтобы сервис был полезен и предоставлял уникальные цифровые инструменты. Запуск чат-бота «Пушкинской карты» позволит нашим пользователям, не выходя из Сферума находить интересные культурные события, как в родном городе, так и в поездках по России», — прокомментировал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

Чат-бот может быть полезен как учащимся 14-22 лет, так и педагогам, которые хотят организовать совместный досуг со своими воспитанниками.