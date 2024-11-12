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В Северном микрорайоне Таганрога вернут исчезнувшие знаки автобусных остановок

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В Таганроге горожане просят вернуть знаки автобусных остановок, которые почему-то исчезли в Северном жилом массиве. В частности, в районе ТЦ «Арбуз» и «Миллениум». Как сообщили в администрации города, в ближайшее время проблема будет решена.

Новости Таганрога

По словам жителей, знаки исчезли загадочным образом в тех местах, где нет остановочных павильонов. Соответственно, водители теперь не имеют право там останавливаться, чтобы не нарушать правила дорожного движения. А альтернативные остановки расположены далеко.

Как нам сообщили в городской администрации, в феврале нынешнего года был проведен объезд территории на улице 4-я Линия в районе домов №№ 182, 161, 106, 60, 51Б, 64/2, 35. Также было выполнено устройство площадок и установка дорожных знаков с перспективой установки остановочных павильонов.

«В связи с острым дефицитом средств в 2024 году, работы по устройству остановочных павильонов не были осуществлены. В 2025 году будет рассмотрен вопрос о возможности обустройства остановочных павильонов по указанным адресам», — рассказали в администрации.

И уточнили, что специалисты МКУ «Благоустройство» выедут на место и обследуют улицу на предмет утраты дорожных знаков по вышеуказанных адресам. После чего  будут приняты соответствующие меры по их восстановлению.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге с 11 ноября меняется расписание одного из трамвайных маршрутов.

Иллюстрация из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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