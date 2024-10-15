В Таганроге завершен текущий ремонт еще двух участков автомобильных дорог, сообщили в администрации города.
В 4-м Линейном проезде в районе Таганрогского центра помощи детям № 3 выполнено асфальтирование 1510 квадратных метров дорожного покрытия.
А на улице Бакинской дорожники привели в порядок участок от улицы Л. Чайкиной до улицы Нижняя Линия, где отремонтировано 520 квадратных метров дорожного покрытия.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтируют перекресток на улице Дзержинского.
Фото tagancity.ru
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