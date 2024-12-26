25 декабря на трассе «Новороссийск» в Ростовской области произошла серьезная авария, во время которой пострадали двое взрослых и подросток. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в десятом часу вечера на 34 км автодороги Ростов — Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. По предварительной информации, 41-летний водитель Lada Granta не выбрал безопасную дистанцию. Он врезался в ехавший впереди автомобиль ГАЗ 3010GD, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и его пассажиры – 38-летняя женщина и 16-летняя девочка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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