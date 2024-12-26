Главная » Новости Ростовской области

В серьезной аварии на трассе под Таганрогом пострадали три человека

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

25 декабря на трассе «Новороссийск» в Ростовской области произошла серьезная авария, во время которой пострадали двое взрослых и подросток. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в десятом часу вечера на 34 км  автодороги Ростов — Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. По предварительной информации, 41-летний водитель Lada Granta не выбрал безопасную дистанцию. Он врезался в ехавший впереди автомобиль ГАЗ 3010GD, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и его пассажиры – 38-летняя женщина и 16-летняя девочка  получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 78-летний водитель сбил женщину и врезался в ступеньки магазина.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru