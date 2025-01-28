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В серьезной аварии на М-4 «Дон» пострадала 18-летняя девушка

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Вечером 27 января на трассе в Ростовской области в результате серьезной аварии пострадала 18-летняя девушка, которая с травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 21.48 на 11 км автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе. По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ-21120» не убедившись в безопасности маневра выполнял поворот налево. В это время в него врезался Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21120» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две машины попали в аварию на улице Чехова.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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