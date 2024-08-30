В сентябре в донские школы придет 471 тысяча учеников

Как рассказали в правительстве региона, в этом учебном году впервые за парты сядут 47 тысяч первоклассников. Организации дополнительного образования готовы принять 272 тысячи ребят, а детские сады – 161 тысячу воспитанников.

Всего к началу этого учебного года в регионе подготовлено 2800 учебных заведений. На базе 686 школ в сельской местности функционируют центры обучения «Точка роста», десять центров цифрового образования «IT-куб» и шесть технопарков «Кванториум».

О подготовке системы образования к новому учебному году говорили и на федеральном уровне. Ежегодное совещание с регионами провел Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что приёмка образовательных организаций завершилась в плановом режиме, несмотря на непростые условия в некоторых регионах.

«Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тыс. образовательных организаций по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 миллиона школьников и студентов, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

2 сентября будет досрочно выполнено поручение Президента России, откроют двери 1,3 тыс. новых школ. Детей примут также школы после капитального ремонта.

Школьников ждут и нововведения в образовательной программе. В этом году в учебный план возвращается предмет «Труд (технология)», вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся 5–9-х классов будет введён курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. А в организациях среднего профессионального образования начнется обучение по единым государственным учебникам истории. К декабрю запланировано включить в федеральный перечень единые государственные учебники по истории для 5–9-х классов и по обществознанию для 9-х классов.

Новые актуализированные программы подготовили и вузы страны. Сеть учреждений высшего образования сегодня составляет более 1,2 тыс. организаций, включая филиалы и частные вузы. В них обучаются около 4,4 миллиона человек, 65% – по очной форме.

Особое внимание участники совещания уделили обеспечению учащихся качественным горячим питанием, их медицинскому обслуживанию и лицензированию образовательных организаций. Дмитрий Чернышенко поручил руководителям регионов принять все необходимые меры для предотвращения детского травматизма на дорогах, обеспечить соблюдение правил перевозки организованных групп детей.

Фото пресс-служба правительства РФ