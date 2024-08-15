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В сельском поселении Дона из-за амброзии ввели карантинный фитосанитарный режим

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В Ростовской области введен карантинный фитосанитарный режим  на территории Вешенского сельского поселения вблизи хутора Лебяженский, где обнаружено два очага карантинного объекта — амброзии полыннолистной общей площадью 423,2 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Там установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади более 2,4 тыс. га. Уже утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции. А собственнику земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ведовстве также уточнили, что в связи с введенным карантинным фитосанитарным режимом, устанавливается перечень ограничений в отношении подкарантинных объектов. Это вывоз, ввоз и перемещение в пределах страны семенного материала без карантинных сертификатов. Высев засоренных амброзией семян сельскохозяйственных культур. Хранение семян или зерна культуры, засоренной амброзией вместе с «чистыми» партиями.

Критерием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного режима может стать отсутствие амброзии на участке в течение трех лет.

Ранее мы рассказали, что на Дону амброзия может высушить почву и снизить урожайность.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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