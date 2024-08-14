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На Дону амброзия может высушить почву и снизить урожайность

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Отдел по защите растений Россельхозцентра по Ростовской области информирует о начале активного периода цветения амброзии полыннолистной.

Новости Ростовской области

И напоминает, что обязанность по выявлению и уничтожению карантинного объекта лежит на собственниках земельных участков и сельскохозяйственной продукции (партий семян и зерна).

Амброзия полыннолистная является опасным сорным растением, карантинным как для Евразийского экономического союза, так и для основных стран-импортёров российского зерна. Это однолетнее сорное растение представляет собой серьёзную угрозу для всех сельскохозяйственных угодий на территории Ростовской области — оно может высушить почву и снизить урожайность.

«Амброзия обладает развитой надземной частью и мощной корневой системой, что позволяет ей вытеснять другие растения, снижая при этом плодородие и количество продуктивной влаги в почве. Чаще всего она наносит ущерб посевам яровых и пропашных культур, особенно подсолнечнику. Также амброзия представляет собой угрозу для человеческого здоровья, вызывая серьезные аллергические реакции, — назвали основные вредоносные факторы амброзии в отделе по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

Массовый рост амброзии наблюдается в мае и июне. Цветение начинается в конце июля и продолжается вплоть до октября. Семена созревают в течении осени. Одно растение может дать до 90 тысяч семян. Семена амброзии сохраняют всхожесть до 40 лет.

«Главные способы борьбы с амброзией — химическая и агротехническая обработка территории сельскохозяйственных посевов. Особенно полезен бессменный — 2–3 года — посев озимых зерновых после предварительной полупаровой обработки. Посевы позднеспелых пропашных культур являются основными источниками засорения, поэтому требуют тщательного контроля и применения всех возможных мероприятий, включая обработки гербицидами и, при необходимости, ручную прополку», — поясняют в Россельхозцентре.

Фото Россельхозцентр по РО

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Россельхозцентр Ростовская область сельское хлзяйство
Таганрогская правда
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