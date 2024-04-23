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В селе под Таганрогом в ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда

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Вчера, 22 апреля, в селе под Таганрогом водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на мопеде, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в десять часов вечера в селе Синявское на улице Красноармейской. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество в движении мопеду «ZS50-A» и врезался в него.

В результате ДТП 15-летний водитель мопеда получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе под Таганрогом во время аварии пострадали четыре человека.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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