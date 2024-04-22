Главная » Новости Таганрога

Четверо пострадавших: на трассе под Таганрогом машина вылетела на встречку

На чтение 1 мин Просмотров 209 Опубликовано

Сегодня, 22 апреля, на трассе под Таганрогом водитель выехал на полосу встречного движения и стал участником аварии, во время которой пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоиспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в 11 часов утра 1 км подъезда к селу Вареновка от автомобильной дороги «Ростов — Таганрог — граница ДНР» в Неклиновском районе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» ехал со стороны Вареновки в сторону Таганрога и не выбрал безопасную скорость движения при прохождении поворота. Он выехал на встречную полосу и врезался в  «Hyundai Accent», за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Hyundai Accent» 49 и 62 лет с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru