Сегодня, 22 апреля, на трассе под Таганрогом водитель выехал на полосу встречного движения и стал участником аварии, во время которой пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоиспекция.

Авария случилась в 11 часов утра 1 км подъезда к селу Вареновка от автомобильной дороги «Ростов — Таганрог — граница ДНР» в Неклиновском районе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» ехал со стороны Вареновки в сторону Таганрога и не выбрал безопасную скорость движения при прохождении поворота. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Hyundai Accent», за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Hyundai Accent» 49 и 62 лет с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области