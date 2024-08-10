В Таганроге сгорел лодочный бокс на улице Социалистической

Возгорание в лодочном боксе на улице Социалистической в Таганроге произошло 9 августа в 13.56.

Под кровлей заискрила проводка, затем начался пожар. Мужчина, который в это время работал в боксе, попытался потушить возгорание самостоятельно, но огонь разгорелся еще сильнее. Тогда он вызвал пожарных.

«Возгорание на 60 квадратных метрах тушили 12 огнеборцев МЧС России и 3 единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Ранее мы рассказывали, что 7 августа во время непогоды в Ростове из-за удара молнии произошел пожар в жилом доме.

Фото ГУ МЧС по РО