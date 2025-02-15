В селе под Таганрогом семья чудом спаслась во время пожара

Ночью 14 февраля в селе Приморка Неклиновского района семье из трех человек удалось спастись, когда загорелся дом и деревянная пристройка. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в третьем часу ночи, когда все спали. Хозяин дома проснулся от запаха дыма, когда пламя уже охватило пристройку. Он разбудил жену и дочь, а затем выбил окно, чтобы домочадцы смогли выбраться из горящего дома.

На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Огонь, который распространился на площади 64 квадратных метров, был потушен. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в деревянной пристройке.

Ранее мы рассказали, что пожилой мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Донецке.

Фото ГУ МЧС по РО