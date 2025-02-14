Пожилой мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Донецке

К моменту приезда пожарных огня уже не было, однако жилец квартиры умер.
В городе В Донецке Ростовской области в результате пожара погиб 67-летний мужчина, сообщает МЧС по региону. ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу 12-й квартал.
Возгорание случилось на кухне, где обгорели обои. На момент прибытия пожарных расчетов, горения в квартире уже не было, а хозяин квартиры был обнаружен в спальне без признаков жизни. Предположительно, мужчина поставил на плиту готовить обед и заснул. Точную причину причину пожара установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РО
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