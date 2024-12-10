В селе под Таганрогом насмерть сбили 45-летнего мужчину

Под Таганрогом, в селе Боцманово Неклиновского района водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Происшествие случилось 8 декабря около шести часов вечера на улице Октябрьской. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля LADA Vesta допустил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Всего за минувшие выходные на территории Ростовской области произошло 12 ДТП, в результате которых 5 человек погибли. Еще 13 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее мы рассказали, что в Ростове оставленная на дороге куча песка стала причиной ДТП.
Фото Госавтоинспекции Неклиновского района