В селе под Таганрогом насмерть сбили 45-летнего мужчину

Под Таганрогом, в селе Боцманово Неклиновского района водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось 8 декабря около шести часов вечера на улице Октябрьской. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля LADA Vesta допустил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие выходные на территории Ростовской области произошло 12 ДТП, в результате которых 5 человек погибли. Еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее мы рассказали, что в Ростове оставленная на дороге куча песка стала причиной ДТП.

Фото Госавтоинспекции Неклиновского района