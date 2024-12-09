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В Ростове оставленная на дороге куча песка стала причиной ДТП

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В Ростове сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности правонарушителя, оставившего на дороге кучу песка, которая создала помехи транспортным средствам и стала причиной аварии.

Новости Ростовской области

Об инциденте в ведомстве узнали во время мониторинга соцсетей. Затем сотрудники городской Госавтоинспекции выяснили, что песок остался после проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях в месте аварийного размытия.

«Должностное лицо допустило факт умышленного создания помех в дорожном движении путём отсыпка кучи песка. В результате указанного нарушения транспортное средство получило механические повреждения. Кроме того, были созданы помехи для движения других транспортных средств», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции в своем телеграм-канале.

Сейчас нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП («Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений). Ему грозит штраф до 25 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на улице Москатова загорелся автомобиль.

Фото из соцсетей

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Таганрогская правда
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