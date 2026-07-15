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В селе под Таганрогом из-за «кустарной» заправки автомобиля сгорели семь машин и пострадал мужчина

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Утром 15 июня в селе под Таганрогом произошел пожар, в результате которого сгорели семь автомобилей. Пострадал 30-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС. Причиной возгорания, по данным экспертов, стала «кустарная» заправка машины в необорудованном для этого месте.

Новости Таганрога

Инцидент случился на открытой стоянке в селе Новобессергеневка. К моменту прибытия пожарных горели семь автомобилей на площади 40 квадратных метров. Огонь потушили силами восьми спасателей с привлечением двух единиц техники.

Специалисты Испытательной пожарной лаборатории установили предварительную причину пожара.

«Возгорание произошло из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. По данным экспертов, причиной ЧП стала «кустарная» заправка автомобиля в необорудованном месте», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что задержан дончанин, который торговал бензином через самодельную колонку без регистрации.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда

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