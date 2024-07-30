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В селе под Таганрогом хозяйка ульев спалила две хозпостройки и гараж

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Под Таганрогом в селе Марфинка 47-летняя женщина хотела утихомирить пчел с помощью «Дымаря» и в итоге спалила две хозпостройки, гараж и два улья.

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, селянка пыталась разжечь дрова на газовой плите, которая для этих целей, понятное дело, не предназначена.

Дрова упали, угли разлетелись по двору, начался пожар. Потушить огонь самостоятельно женщина не смогла и вызвала пожарных. Тушили возгорание на площади 94-х квадратных метров огнеборцы МЧС России и добровольцы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге крупный пожар случился на улице Менделеева.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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