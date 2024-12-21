В Рождественский пост готовим вкусный и полезный суп с рыбными фрикадельками

Продолжается Рождественский пост, а мы продолжаем предлагать вам рецепты полезных и сытных постных блюд. И сегодня советуем приготовить очень вкусный суп с рыбными фрикадельками. Ну и, конечно, расскажем о них интересную кулинарную историю.

Ингредиенты:

фарш судака – 500 г,

морковь крупная – 1 шт.,

лук репчатый – 1 головка,

перец болгарский красный – ½ шт.,

картофель – 3-4 шт.,

перец душистый горошком – 2-3 шт.,

консервированный горошек – ½ баночки,

томатная паста – 2 ч. л.,

петрушка и укроп – 1 пучок,

растительное масло – для обжарки,

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Сначала займемся овощами: очистим, помоем, лук мелко порежем, а морковь натрем на крупной терке. В глубоком сотейнике на разогретом растительном масле обжарим вначале лук, потом добавим к нему морковку и будем обжаривать, помешивая, на медленном огне минут пять, до легкого золотистого цвета. Теперь отправим к ним нашинкованный болгарский перец, порезанный крупными кубиками картофель и продолжим обжарку еще столько же. Наливаем в кастрюлю воду и ждем, когда овощи закипят.

А в это время берем фарш судака, солим-перчим по вкусу и формуем из него фрикадельки – маленькие шарики. Опускаем их в кипящую воду к овощам, кидаем душистый перчик, подсаливаем, кладем томатную пасту и варим суп до готовности. А примерно за 5 минут до окончания варки положим консервированный зеленый горошек и мелко нарезанную зелень.

Наш суп с фрикадельками готов! Пусть немного настоится, чтобы пропитался и наполнил кухню букетом вкусных свежих ароматов, – и можно подавать. Прекрасное постное блюдо!

Кулинарные истории

Фрикадельки – это небольшие изделия из фарша. Они могут быть мясными или рыбными шариками либо походить на маленькие котлетки. Бывают отварными и жареными, а еще — томленными в соусе. При этом в разных странах фрикадельки свои. Слово «фрикаделька» происходит от итальянского frittatella, что означает «жареное на сковороде». Вот только не во всех кухнях фрикадельки соответствуют своему названию. К примеру, в Швеции это блюдо действительно жарят, но потом тушат в сливочном соусе. Интересно, что первые упоминания о «мясных шариках в ароматной подливе» встречаются в Древнем Риме. Такие же шарики из рубленого мяса баранины были популярны и среди древних персов.

Позднее фрикадельки заимствовали шведы, и блюдо стало для них национальным достоянием. При этом уточняется, что рецепт мясных шариков привез в страну король Карл XII в начале XVIII века из Османской империи. В Турции похожее на фрикадельки блюдо называется кюфта — она представляет собой небольшие котлетки, иногда с начинкой, которые могут обжариваться во фритюре или тушиться в соусе. В XIX веке официальный рецепт фрикаделек опубликовал в своей кулинарной книге итальянский повар Пеллегрино Артузи. Благодаря изобретению мясорубки в 1829 году блюда из фарша начали набирать всё большую популярность и распространяться по всему миру.

В России же фрикадельки известны со времен реформ Петра I, который, как известно, являлся сторонникам преемственности западных тенденций, в том числе и в кулинарии. А по-настоящему популярными в нашей стране фрикадельки стали только после революции, примерно в 1920-х годах, заняв немаловажное место в советской кухне. Сначала их добавляли в супы и ко вторым блюдам. Но постепенно для так называемого «второго» начали использовать более крупные изделия, в том числе из фарша, например котлеты, а фрикадельки прочно обосновались в супах.

Подготовила Елена Векслер, иллюстрации сгенерированы нейросетью «Шедеврум»