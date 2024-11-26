В Ростовскую область завезли 440 тонн импортного табака

В ноябре в Ростовскую область завезли 440 тонн импортного табачного сырья. Фитосантарный контроль продукции осуществлялся на посту «Несветайский», сообщает региональный Россельхознадзор.

Табачное сырье прибыло из Бангладешь, Индии, Италии, Бразилии, Мозамбика и других стран автомобильным транспортом.

«Продукция ввезена на территорию региона в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», — пишет источник.

Сейчас вся импортная продукция выпущена в обращение.

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