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В Ростовскую область пришло похолодание

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Через донской регион сейчас проходит холодный атмосферный фронт, отмечают синоптики. В северных районах Ростовской области в ближайшие дни ночные температуры могут приблизиться к нулевым отметкам.

Новости Ростовской области

По данным метеосервиса rp5.ru, самая низкая температура воздуха за последние 12 часов зафиксирована в станице Казанской Верхнедонского района — здесь похолодало до +4°. Теплее всего было в районе аэропорта «Платов» Аксайского района, где воздух прогрелся до +22°.

В среднем по области температура воздуха опустится в ближайшие дни до +20°…+22° в дневное время, до +13°…+15° вечером и ночью. Преимущественно будет дуть восточный ветер со скоростью 10-12 метров в секунду, порывами до 17-19 метров в секунду.

В начале следующей недели местами по территории Ростовской области прогнозируются кратковременные дожди.

Фото Сергея Плишенко

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