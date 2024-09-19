В Ростовскую область пришло похолодание

Через донской регион сейчас проходит холодный атмосферный фронт, отмечают синоптики. В северных районах Ростовской области в ближайшие дни ночные температуры могут приблизиться к нулевым отметкам.

По данным метеосервиса rp5.ru, самая низкая температура воздуха за последние 12 часов зафиксирована в станице Казанской Верхнедонского района — здесь похолодало до +4°. Теплее всего было в районе аэропорта «Платов» Аксайского района, где воздух прогрелся до +22°.

В среднем по области температура воздуха опустится в ближайшие дни до +20°…+22° в дневное время, до +13°…+15° вечером и ночью. Преимущественно будет дуть восточный ветер со скоростью 10-12 метров в секунду, порывами до 17-19 метров в секунду.

В начале следующей недели местами по территории Ростовской области прогнозируются кратковременные дожди.

Фото Сергея Плишенко