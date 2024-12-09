В Ростовском зоопарке специалисты ЮФУ изучали почву около вольеров

По результатам исследований опубликована серия научных работ.

На территории Ростовского зоопарка сотрудники Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского Южного федерального университета проводили исследовательские работы по изучению почв около вольеров. Об этом рассказала пресс-служба зоосада.

Мониторинг экологического состояния территории зоопарка ведется с 2017 года. За это время были получены важные данные о влиянии животных на состоянии вольеров, которые позволили выработать рекомендации по оптимизации условий содержания животных, говорится в сообщении.

Полученные в результате исследования данные ростовских ученых легли в основу серии научных работ, в том числе в авторитетных международных журналах. Кроме того итоги изучения почв зоопарка используются студентами и аспирантами Южного федерального университета в своих дипломных работах и диссертациях.

На фото из Telegeam-канала Ростовского зоопарка: директор Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского Камиль Казеев.