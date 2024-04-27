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В Ростовском зоопарке сегодня гасили почтовые марки из серии «Фауна России»

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На них изображены животные и насекомые из Красной книги.

Новости Ростовской области

Сегодня в Ростовском зоопарке состоялось специальное почтовое гашение марок из серии «Фауна России» с изображением редких и исчезающих животных и насекомых, занесенных в Красную книгу. Это кречет, пчела-плотник, черноморская афалина и полярный волк. Мероприятие проводилось в честь 100-летия Всероссийского общества охраны природы, сообщает правительство Дона.

Тираж каждой марки — 25 тысяч, а номинал — 70 рублей. Сегодня они поступили в почтовые отделения Ростова-на-Дону. Также изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Мурманска, Пензы, Петропавловска-Камчатского и других городов страны. Кроме того, выпущены картмаксимумы, художественная обложка, внутри которой — почтовые марки и виньетка, конверт первого дня с гашением для Москвы, говорится в сообщении.

Оттиск специального штемпеля на марки поставили почетные гости мероприятия: заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарёва, директор Ростовского-на-Дону зоопарка Юлия Соболева и председатель Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Сергей Сорокин. А жители и гости донской столицы смогут сделать сегодня то же самое в центральном почтовом отделении 344000 на проспекте Соколова, дом 63 города Ростова-на-Дону.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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