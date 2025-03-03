В Ростовском зоопарке потушили пожар в вольере с капибарами

3 марта произошел пожар в Ростовской зоопарке, где загорелась кровля вольера с капибарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось около семи часов утра, огонь распространился на площади 8 квадратных метров. Сотрудники зоопарка успели эвакуировать всех зверей в безопасное место.

«Прибывшие сотрудники МЧС вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Пожар был ликвидирован за 20 минут. Никто из обитателей зоопарка не пострадал», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в поселке под Таганрогом на пожаре погибла женщина.

Фото ГУ МЧС по РО