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В Ростовском зоопарке отметят Синичкин день

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Этот экологический праздник установлен в России несколько лет назад.

Новости Ростовской области

Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. Ростовский зоопарк отметит этот экологический праздник на несколько дней позже, в воскресенье, 17 ноября, сообщает пресс-служба зоосада донской столицы.

Существовало поверье, что именно 12 ноября зимующие птицы прилетают в города и села, поближе к людям. В Синичкин день по традиции готовятся к встрече птиц, остающихся на зимовку: развешивают птичьи кормушки, заготавливают для птиц подкормку, например, несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахис.

Гости Ростовского зоопарка смогут 17 ноября принять участие в различных мероприятиях, посвященных Синичкину дню. В Доме юннатов состоится познавательный праздник: методист познакомит с историей этого дня, расскажет об особенностях перелётных и оседлых видов птиц, подскажет, какие корма каким птицам нужны, объяснит, почему птицам надо помогать зимой, проведет викторину о птицах.

Также состоится выставка птичьих кормушек и установка их на территории зоопарка, бесплатная экскурсия, посвященная пернатым донского зоосада и показательное кормление пеликанов.

Фото: Изображение от wirestock на Freepik

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зоопарк новости Ростовская область СиничкинДень
Таганрогская правда
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