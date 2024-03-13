В Ростовском перинатальном центре выхаживают девять малышей, родившихся с экстремально низким весом

Они появились на свет с массой тела до 1 кг.

В настоящее время в областном перинатальном центре врачи выхаживают девятерых малышей, родившихся с массой тела до 1000 граммов. Это лечебное учреждение было открыто в 2010 году и оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим выхаживать недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела.

Всего же с начала года в центре на свет появилось 464 ребенка, рассказал в своем Телеграм-канале заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков. А прошлый год можно назвать уникальным, поскольку в областном перинатальном центре в конце 2023 года родилась четверка близнецов. Это достаточно редкий случай в перинатальной практике. Кроме того, согласно статистики по многоплодной беременности в прошлом году в центре родилось четыре тройни и 217 двоен.

В 2023 году на Всероссийском ежегодном открытом профессиональном конкурсе Перинатальный центр признан «Лучшей организацией России 2023». Также в этом году лечебное учреждение удостоено федеральной премии «Золотой колибри» в номинации «Чудо-спасатели» по итогам открытого голосования.

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