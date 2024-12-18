В ростовском онкоцентре помогли молодому пациенту из ДНР со сломанным эндопротезом

Хирурги ростовского онкоцентра помогли молодому человеку из Донецкой Народной Республики со сломанным эндопротезом, который ему 10 лет назад устанавливали в связи с онкологическим заболеванием.

30-летний пациент обратился в НМИЦ онкологии Минздрава России с жалобами на боли и нарушение опороспособности левой ноги из-за перелома эндопротеза коленного сустава. В подростковом возрасте он проходил лечение по поводу остеосаркомы бедренной кости. Впоследствии детский протез был заменён на взрослый, но спустя 10 лет он сломался. В медорганизациях по месту жительства помочь молодому человеку не могли, он отправился в Ростов-на-Дону.

«Пациент в течение 15 лет находится в состоянии ремиссии после проведенного лечения злокачественного новообразования нижней конечности. Его жизни сейчас ничего не угрожает, но эндопротез коленного сустава, установленный 10 лет назад, пришел в негодность. Для передвижения молодому человеку пришлось использовать костыли. Единственно правильное решение — повторная операция: удаление старого онкологического эндопротеза и установка нового», — объяснил врач-онколог отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н. Артём Барашев.

Эндопротезирование в онкологии кардинально отличается от обычного ортопедического протезирования. Для помощи онкобольным используется сложная многокомпонентная система, которая позволяет заместить дефект костной ткани после удаления опухоли и восстановить утраченную функцию. Выполнять онкологическое эндопротезирование необходимо только в специализированных клиниках.

НМИЦ онкологии Минздрава России — единственное медучреждение на юге России, где эндопротезирование при онкозаболеваниях проводится в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В ростовском онкоцентре накоплен огромный опыт оказания помощи таким пациентам, эндопротезирование крупных трубчатых костей и суставов выполняется в клинике с 2012 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

«В НМИЦ онкологии Минздрава России используются эндопротезы крупных суставов, тотальные эндопротезы костей от ведущих отечественных производителей. Материалы, из которых изготавливается металлоконструкции, являются инертными и могут находиться в организме человека неопределенно длительное время. Молодому человеку наши онкоортопеды установили эндопротез российского производства, который давно подтвердил своё качество и надежность», — рассказал генеральный директор ростовского онкоцентра, академик РАН Олег Кит.

Операция прошла успешно, молодой человек чувствует себя хорошо и выписан домой. В ближайшие месяцы его ждет период реабилитации, после которой он вернется к самостоятельной ходьбе и полноценному образу жизни.

Фото предоставлено ростовским онкоцентром