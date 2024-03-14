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В Ростовской областной клинической больнице проведено почти 500 операций по пересадке органов и тканей

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Жителям Дона доступна трансплантация почек и печени, сердца, поджелудочной железы и почки, роговицы глаза.

#Здоровье

В Ростовской областной клинической больнице рассказали о своей работе в последние годы по пересадке пациентам органов и тканей — сложнейшим медицинским операциям, которые доступны сегодня жителям Дона.

Проведено уже более 500 пересадок. Программа трансплантологии на Дону внедрена в 2013 году, она финансируется за счет средств областного бюджета. Только в текущем году на эти цели направлено почти 83 млн рублей, сообщает минздрав Ростовской области.

Среди пятерых молодых женщин — пациенток РОКБ, которые решились на пересадку почки (трое – в комплексе с поджелудочной железой) — двое уже стали мамами. Главный врач РОКБ, главный хирург и трансплантолог Ростовской области Вячеслав Коробка поблагодарил этих девушек за смелость. Ведь врачам известно множество случаев, когда больные годами существуют лишь в непосредственной близости от диализного центра, но никак не могут решиться на операцию по пересадке почки.

На сегодня в Ростовской областной клинической больнице жителям Дона доступны все основные виды пересадок органов: почек и печени, включая родственные, сердца, комплекса поджелудочной железы и почки. Есть опыт трансплантации почки подросткам и печени – онкологическим пациентам. А в 2018 году в донской столице прошла редчайшая даже в масштабах всей России сплит-трансплантация печени двум взрослым людям. С 2019 года проводятся пересадки роговицы глаза.

Все пациенты РОКБ, которые перенесли пересадку органов, а также больные из листа ожидания, находятся под наблюдением специалистов.

Фото: минздрав РО

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Таганрогская правда
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