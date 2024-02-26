В Ростовской области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине женщин-водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

С начала нынешнего года в донском регионе зарегистрировано 40 аварий с участием автомобилей, за рулем которых находились женщины. В этих ДТП погибли 13 человек и еще 53 человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что основными причина происшествий стали несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Больше всего аварий произошло на автодорогах регионального и межмуниципального значения вне населенных пунктов. Чаще всего ДТП с участием женщин-водителей происходили в Ростове и Волгодонском районе.

Изображение от diana.grytsku на Freepik