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В Ростовской области женщины-водители стали чаще попадать в ДТП

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В Ростовской области увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине женщин-водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды  региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

С начала нынешнего года в донском регионе зарегистрировано 40 аварий с участием автомобилей, за рулем которых находились женщины. В этих ДТП погибли 13 человек и еще 53 человека получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что основными причина происшествий стали  несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Больше всего аварий произошло на автодорогах регионального и межмуниципального значения вне населенных пунктов. Чаще всего ДТП с участием женщин-водителей происходили в Ростове и Волгодонском районе.

Изображение от diana.grytsku на Freepik

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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