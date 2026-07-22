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В Ростовской области женщина утонула в Дону на глазах у очевидцев

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21 июля в Ростовской области 42-летняя женщина утонула в реке Дон во время купания. Трагедия произошла на глазах у отдыхающих на берегу людей.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, инцидент случился в хуторе Лебяженском Шолоховского района. Очевидцы заметили, что женщина тонет, и вызвали спасателей.

«Тело погибшей извлекли из воды спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения», — отметили в ведомстве.

С начала купального сезона в донских водоемах погибли 24 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в незнакомых местах и не оставлять детей без присмотра. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказали, что 20-летний житель Ростовской области утонул, отдыхая с друзьями на стихийном пляже у реки.

Фото ГУ МЧС (из архива)

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новости происшествия Ростовская область утонул
Таганрогская правда

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