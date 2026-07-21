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20-летний житель Ростовской области утонул, отдыхая с друзьями на стихийном пляже у реки

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С начала сезона в донском регионе жертвами воды стали свыше 20 человек.

Новости Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области в поселке Малая Сопка произошла трагедия на воде, рассказали в региональном МЧС.

Компания друзей отдыхала на берегу реки Аюта в месте, не оборудованном для купания. Один из мужчин зашел в воду и исчез из виду. Приятели попытались найти его самостоятельно, но безуспешно, после чего вызвали спасателей. Водолазы обнаружили тело 20-летнего погибшего в акватории реки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным ведомства на середину июля, с начала купального сезона в Ростовской области утонули 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно со спасателями, пограничниками, полицией и представителями местных властей ежедневно патрулируют водоемы. Особое внимание уделяется так называемым «стихийным» пляжам — именно они представляют наибольшую опасность: дно там не обследовано и не очищено, нет спасателей и средств спасения, не дежурят медики, а качество воды не соответствует нормам.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает: большинство несчастных случаев происходит по вине человека. Не оставляйте детей у воды без присмотра, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не заплывайте за буйки и не ныряйте в незнакомых местах.

Фото из канала МЧС РО в «Макс» (сгенерировано ИИ)

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новости происшествия Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда

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