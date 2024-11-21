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В Ростовской области женщина сгорела в собственном доме

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21 ноября в Ростовской области во время пожара практически полностью сгорел жилой дом, погибла 60-летняя женщина. Причиной трагедии стал перегрев печи на твердом топливе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась в Шахтах. Сообщение о пожаре на улице Пограничной поступило в 5.50 утра. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. На место выезжали 9 сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. Ликвидировать возгорание на площади 30 квадратных метров удалось в 06.20.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшей 60-летней женщины, которая скончалась от многочисленных ожогов.

Ранее мы рассказали, что на Дону СК возбудил уголовное дело после гибели детей на пожаре.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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